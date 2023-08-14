"التموين" تطلق مسابقة تصميم الهوية التجارية لأسواق المزارعين.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية مسابقة تصميم أفضل شعار وهوية بصرية تعكس أهداف مشروع "أسواق المزارعين" في مصر، وذلك دعما للمواهب المتميزة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

ونشر الموقع الرسمي ل وزارة التموين شروط المسابقة، حيث تتلخص فكرة مشروع أسواق المزارعين من بنية سوقية حديثة لضمان وصول سلع جيدة ومؤمنة للمستهلك بطريقة مباشرة مكملاً للأسواق الصناعية والزراعية الكبرى، وذلك بغية تحقيق وإيجاد نظام غذائي مستدام والذي يعد هدفًا رئيسيًا من أهداف التنمية المستدامة العالمية (SDGs) ويتماشى مع آليات السوق ويعمل علي تعظيم أرباح المزارع.

ويأتي ذلك في ضوء توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحداث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية والتي ستؤثر بالإيجاب بشكل مباشر على النظام الزراعي وحدوث التقارب المنشود بين الريف والحضر وذلك في ضوء اهتمام الدولة بالمزارعين وقطاع الإنتاج الزراعي لتنمية الاقتصاد الزراعي وكذلك تنمية فكر ورياده الاعمال لدى المزارعين وأصحاب الحرف اليدوية المحلية الاصيلة حيث سيتم إقامة أسواق المزارعين في عدد من المحافظات لطرح المنتجات الزراعية مباشرة من المذراعين الى المستهلك مما سيعزز التواصل بين المزارع والمستهلك ويقل الفجوة الثقافية بين الريف والحضر .

وتتضمن أهداف المشروع إلى توفير واتاحة المنتجات الزراعية من المزارعين والمنتجات اليدوية المحلية الصنع من المنتجين الى المستهلك بشكل مباشر، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حلقات التداول وزيادة جودة المنتج مع ضمان طرحة بالاسواق باسعار جيدة و تعظيم دور المزارعين وتسهيل عمليات وصول وبيع منتجاتهم من خلال منظومة إدارية إحترافية زيادة وتحسين اسواق المزارعين واصحاب الحرف اليدوية عن طريق بناء نظام ادارى كفء يخدم كافة المشاركين من خلال تدريبهم وتثقيفهم ورفع قدراتهم التسويقية والبيعية.

الفئات المستهدفة:

المزارعون و المنتجون المحليون وكذا المستهلكون من المجتمع والجمعيات الزراعية اضافة الى العاملين بمنظومة المزارع السمكية.

شروط التصميم الفائز:

· أن يكون التصميم معبراً بشكل بصري ومختصر عن نشاط مشروع "أسواق المزارعين".

· أن تكون الألوان المستخدمة في التصميم معبرة عن هوية النشاط.

· أن يحقق التصميم هوية بصرية وتسويقية للنشاط.

· يجب أن يحتوى التصميم عبارة "أسواق المزارعين" و Farmers Markets بشكل واضح ومقروء باللغتين العربية والإنجليزية.

· أن يكون التصميم مبتكراً ويعكس مفهوم أسواق المزارعين.

· أن لايكون التصميم مشابهاً أو مقارباً لأي تصميمات أخرى.

· أن يكون التصميم في صيغة عالية الدقة والجودة.

· أن يتم تقديم التصميم بالصيغة الإلكترونية (PDF أو AI).

· أن يكون التصميم مراعياً لكافة الاستخدامات في كافة الوسائط الإعلامية المرئية والمطبوعة والرقمية.

· أن يتضمن العرض المقدم نسخة ملونة بالإضافة إلى نسخة أبيض وأسود.

· أن يكون التصميم مناسباً للاستخدام بشكل أفقي و عمودي.

· أن يتضمن العرض شرحاً لفكر المصمم في تحقيق الهوية البصرية والتسويقية للشعار.

· أن يكون الإطار العام للتصميم بنسبة 1:1 وأن تكون المساحة الفارغة حول التصميم بنسبة %20 من مساحة الإطار.

· أن يشتمل العرض المقدم على كافة بيانات التواصل مع المصمم.

· يمكن للأفراد أو الشركات التقدم بالاشتراك في المسابقة.

· يتم استبعاد التصميمات المتشابهة أو المقتبسة.

· يسمح لكل فرد أو شركة أن تتقدم بتصميم واحد فقط.

خامساً الجوائز:

سيتم تخصيص مكافأة مالية لأفضل ثلاث تصميمات وفقاً للآتي:

- الجائزة الاولى مبلغ 75 ألف جنيه

- الجائزة الثانية مبلغ وقدرة 40 ألف جنيه

- الجائزة الثالثة مبلغ وقدرة 35 ألف جنيه

ويمكن للأفراد او الشركات المصرية التقدم بالاشتراك في المسابقة وان تكون التصميمات خاصة بهذه المسابقة فقط ولم يسبق تقييمها من قبل او تقديمها في مسابقات أخرى وان تكون التصميمات مبتكرة ومتميزة ومن تصميم وإنتاج المتسابق نفسه وتعود ملكية التصميم بالكامل لوزارة التموين والتجارة الداخلية مع احتفاظها بالحق في اجراء أي تعديل مستقبلي على التصميم دون الرجوع الى المصمم كما سيتم استبعاد أي مشاركة يتم نشرها قب الإعلان الرسمي ويتم الاستفسار على البريد الإليكتروني " info@msit.gov.eg، وان اخر موعد لاستلام المشاركات يوم 17 أغسطس الجاري.