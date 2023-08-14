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"التعليم العالى" تعلن اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. التفاصيل

الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:00 ص
"التعليم العالى" تعلن اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. التفاصيل تنسيق الجامعات
كتب: محمد صبحى

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يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحررى التعليم العالى ووسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالى خلال فعاليات المؤتمر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية وأيضا مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية .

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى ، مساء يوم الخميس الماضى 10 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل فى الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.

 


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تنسيق الجامعات 2023

مكتب التنسيق



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