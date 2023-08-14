التصريح بدفن جثة طفل سقط من شرفة منزل أثناء إحضاره الملابس بطهطا فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام طفلا يبلغ من العمر 12 سنة، مصابا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، نتيجة سقوطه من شرفة المنزل بدائرة المركز، وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل سقط من شرفة المنزل أثناء قيامه بإحضار الملابس، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بوصول إشارة من مستشفى طهطا العام لمركز طهطا تفيد بوصول المدعو سيف ع ش ل ر (12 سنة ومقيم دائرة المركز)، مصابا بكسور وجروح متفرقة بالجسم ادعاء سقوط من علو وتوفي عقب وصوله.

وبسؤال والدة المتوفى بدرية م ي (35 سنة ربة منزل) ونجل عمومة المتوفى محمود ع ر د (45 سنة عامل بمقهى) يمقيمان بذات الناحية، بأنه أثناء قيام المتوفى المذكور بإحضار ملابس من منشر بشرفة المنزل بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضا وحدثت إصابته التي أودت بحياته ونفيا وجود شبهة جنائية.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.