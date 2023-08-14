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البيان الختامى للقمة الثلاثية بالعلمين: ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى ضمن جدول زمنى واضح

الإثنين، 14 أغسطس 2023 03:36 م
البيان الختامى للقمة الثلاثية بالعلمين: ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى ضمن جدول زمنى واضح القمة الثلاثية
كتب محمد الجالى

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أعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت اليوم بمدينة العلمين الجديدة، حيث استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة ثلاثية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في العلمين اليوم 14 أغسطس، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها. 
 
وأكد القادة على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.
 
للقمة الثلاثية بالعلمين (1)
 
للقمة الثلاثية بالعلمين (2)
 
للقمة الثلاثية بالعلمين (3)
 
للقمة الثلاثية بالعلمين (4)
 
للقمة الثلاثية بالعلمين (5)
 
للقمة الثلاثية بالعلمين (6)
 

 


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الرئيس السيسي

القمة المصرية الاردنية الفلسطينية

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