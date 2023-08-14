البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 18027 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 21908 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 7540 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 3647 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 5391 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 5376 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والألومنيوم العربية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وليسيكو مصر.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية 3.7 مليون سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة مستشفى كليوباترا 2.3 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ومستشفى كليوباترا، عدد 15 ألف سهم، 50 ألف سهم، 427.1 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 19166 سهم.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت معظم الشركات نموًا في الإيرادات والأرباح مدفوعة بتحسن النشاط، وفروق العملات.

وحققت الشركة المصرية للصناعات الدوائية-إيبيكو، مبيعات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.7 مليار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 30.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 509 ملايين جنيه مقارنة مع 304 ملايين جنيه بنسبة نمو 67%.

وحقق بنك البركة، صافي الدخل من العائد بلغت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهي في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة مليار جنيه مقارنة مع 783.1 مليون جنيه.

وحققت الشركة العربية للأسمنت، مبيعات بلغت 3.2 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 337.1 مليون جنيه مقارنة مع 119.5 مليون جنيه.

وحققت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إيرادات بلغت 910.74 مليون جنيه مقابل 540.82 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 68.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 81.81 مليون جنيه مقارنة مع 14.22 مليون جنيه بنسبة نمو 475.3%.

وحققت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، إيرادات بلغت 990.1 مليون جنيه مقابل 711.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 142.5 مليون جنيه مقارنة مع 79.6 مليون جنيه.

وحقق بنك قناة السويس، صافي الدخل من العائد بلغت 774.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهي في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 377.2 مليون جنيه مقارنة مع 628 مليون جنيه.

وحققت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، إيرادات بلغت 484.2 مليون جنيه مقابل 172 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 281.57%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 23.1 مليون جنيه مقارنة مع أرباح بلغت 17.3 مليون جنيه بنسبة نمو 133.56%.

وحققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 96.8 مليون جنيه مقابل 43.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 125%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 15.2 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 27.6 مليون جنيه بنسبة نمو 155%.

فيما حققت شركة الإسماعيلية مصر للدواجن، إيرادات بلغت 118.6 مليون جنيه مقابل 222.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 55.3 مليون جنيه مقارنة مع 21 مليون جنيه.

وحققت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، إيرادات بلغت 3.2 مليون جنيه مقابل 18.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 82.55%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 2.2 مليون جنيه مقارنة مع 3.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 156.19%.