البورصة: تنفيذ صفقة على شركة دار التربية للخدمات التعليمية بـ131 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة دار التربية للخدمات التعليمية بحجم تداول 131.3 ألف سهم بقيمة 131.3 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تنفيذ صفقة على الشركة المتحدون للتنمية والتشييد العقاري-ديار بحجم تداول 72 ألف سهم بقيمة 24.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة الحياة للتصنيع والتنمية بحجم تداول 90.3 ألف سهم بقيمة 9 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 673.3 ألف سهم بقيمة 174.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 800.6 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.18%، والعرب على 7.14%، واستحوذت المؤسسات على 34.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المحلية والأجنبية للبيع بقيمة 34.8 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 13.4 مليون جنيه، 106.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية للشراء بقيمة 179.3 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5363 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1366 نقطة.