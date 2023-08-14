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البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة فى تاريخه الحديث ونريد جيشا واحدا

الإثنين، 14 أغسطس 2023 10:55 ص
البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة فى تاريخه الحديث ونريد جيشا واحدا الفريق عبدالفتاح البرهان
كتب محمد عبد العظيم

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قال الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إنّ السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث، موضحا أننا نريد جيشًا واحدًا خاليًا من أي تشوهات تهدد الأمن الوطني السوداني مستقبلًا.

وأضاف خلال كلمة له عرضتها قناة "اكسترا نيوز": "القوات المسلحة السودانية ستقف مع الشعب وصولًا إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة لاختيار الشعب لمن يحكمه، مشيرًا إلى أننا سنحتفل بالنصر على التمرد قريبًا جدًا، وأن نحافظ على هذا البلد وشعبه".

وشدد الفريق البرهان على أن القوات المسلحة السودانية تؤيد دولة القانون وستظل على عهدها وتسعي إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى الوطن، وسنواصل معا مسيرة البناء.

 


الفريق عبدالفتاح البرهان

السودان

اخبار السودان

الجيش السوداني



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