الإسكندرية تقترب من تقديم مليون خدمة صحية مجانية فى مبادرة "100 يوم صحة"

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار ،وزير الصحة والسكان، وفي إطار متابعة الحملة القومية 100يوم صحة التي بدأت في الخامس و العشرين من شهر يونيو وتستمر لمدة 100يوم متضمنة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة، بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة.

وبعد مرور 50 يوم منذ بدء الحملة، تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 231 ألفاً و808 مواطنين واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية "القولون- الرئة - البروستاتا- عنق الرحم" 67 ألفا و86 مواطنا.

وبلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية 23 الفاً 842 وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 79 الفاً و280 سيدة وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 121 ألفاً و731 مواطنا، بالإضافة إلى 39 الفاً و717 من خلال فرق ندوات الإعلام والتربية السكانية.

كما تم تقديم خدمات التطعيم لعدد 207 آلاف و229 طفلا والمرور على عدد 2073 منشأة غذائية وسحب 2646 عينة من الأغذية و المشروبات.

كما تم المشاركة في إقامة 9 فعاليات توعوية وترفيهية ورياضية بالإسكندرية والساحل الشمالي لنشر الوعي الصحي و التوعية بالخدمات المقدمة من خلال الحملة القومية 100يوم صحة وكذلك جذب المترددين والمصطافين للمشاركة في المبادرات الرئاسية للصحة العامة "100 مليون صحة".

وتم عمل اسبوع مكثف للتوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية عن طريق فرق التثقيف الصحي التي نشرت المعلومات الصحية السليمة بين أكثر من 15 ألف مواطن، وكذلك عمل ورش عمل للأطباء وندوات لفرق العمل المشاركة في المبادرة بكل مراحلها.