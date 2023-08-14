اليوم السابع
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الإسكندرية تعلن تلقى طلبات شركات أعمال الهدم والإزالة للمشاركة فى المناقصات

الإثنين، 14 أغسطس 2023 11:16 ص
الإسكندرية تعلن تلقى طلبات شركات أعمال الهدم والإزالة للمشاركة فى المناقصات محافظة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن تلقى طلبات التقدم لأعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظة الإسكندرية، وعلى الشركات المتخصصة فى مجال الهدم والإزالة والراغبة فى الاشتراك في المناقصة العامة المزعم طرحها لأعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظه الإسكندرية  التقدم للإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات".
 
على أن يتم تقديم المستندات الآتية:
 
1- السجل التجارى متضمنًا النشاط الخاص بموضوع التعاقد (سارى).
 
2- البطاقة الضريبية (سارية).
 
3- القوائم المالية للشركة عن آخر ثلاث سنوات.
 
4- شهادة التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
 
5- سابقة أعمال للشركة وصور التعاقدات المبرمة فى مجال الهدم والإزالة مع تحديد نوع النشاط بدقة.
 
6- بيان بإمكانيات الشركة الفنية والإدارية والمعدات المملوكة للشركة.
 
7- تفويض رسمى من الشركة باسم مقدم الطلب والمستندات.
 
8 - يتم تقديم المستندات وتلقى الاستفسارات حتى 2023/8/23، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد حتى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساءً بمقر الإدارة العامة للشئون المالية (إدارة التعاقدات) الكائنة بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بالطريق الزراعي بأبيس بجوار 
مدخل سموحة ومحكمة الاستئناف فى المواعيد المحدده أعلاه.
 
علمًا بأن تقديم الطلب لايترتب عليه أى حقوق للشركات المتقدمة.
 
 

 


الاسكندرية

اعمال الهدم

اعمال الازالة

محافظة الاسكندرية



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