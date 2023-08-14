وذكرت الهيئة أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة بشكل مستمر في منطقة "رون ألب" (جنوب شرق البلاد) طوال الأسبوع، مشيرة إلى أن موجة الحر هذه "ليست استثنائية" إلا أنها تتطلب الحذر واليقظة خاصة للأشخاص المعرضين للخطر.

من ناحية أخرى، ستهب رياح شديدة في إقليم "نوفيل أكيتان" في جنوب غرب فرنسا وتمتد إلى الشمال الشرقي.