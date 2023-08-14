اعرف كٌليتك.. ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالاسم ورقم الجلوس

كتب محمد صبحى ومحمود طه حسين

ينشر "اليوم السابع" نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات والمعاهد بالأسم ورقم الجلوس فيما يلى :

وأعلنت وزارة التعليم العالى إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يتمكن الطالب من الدخول على الموقع بشبكة الإنترنت والحصول على النتيجة برقم الجلوس .

انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمنعقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأعلن وزير التعليم العالى خلال فعاليات المؤتمر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية وأيضا مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية .

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى ، مساء يوم الخميس الماضى 10 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل فى الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.