اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بتجارة سوهاج

اعتمدت لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلي للجامعات قد وافقت علي إعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة لشعبة الدراسة باللغة العربية بكلية التجارة بالجامعة صرح بذلك الدكتور حسان النعمان القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج.

وأكد النعماني، أن إدارة الجامعة تسعي نحو إعتماد جميع برامجها أكاديمياً تطبيقاً لنظام الجودة والإعتماد الأكاديمي، وذلك بهدف توفير بيئة محفزة وفعالة للعملية التعليمية وفقاً للمعايير العالمية، لتخريج كوادر طلابية متميزة قادرة علي المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل، مضيفاً أن إعتماد اللائحة يعد خطوة كبيرة وإضافة قوية نحو تحسين جودة التعليم والتعليم بكلية التجارة.

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد الصغير، عميد الكلية، أنه تم تطوير لائحة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة لتتضمن تخصصات ومقررات جديدة تتفق مع مصلحة الطالب، وذلك لمواكبة المستجدات العالمية في طرق وأساليب التدريس الحديثة، لتحقيق نقلة نوعية شاملة في مجال العلوم الإدارية والمالية، موضحا أن هذا النظام يشترط لتخريج الطالب إجتيازه عدداً من المقررات الدراسية بنجاح، طبقاً للحد الأدني من الساعات المعتمدة التي تحددها الكلية، كما يتيح للطالب حرية الدراسة والمشاركة في وضع خطته الدراسية وفقاً لقدراته وحسب النظام المعمول به، كما يوفر متابعة وتفاعل أكثر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.