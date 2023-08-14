اعترافات لصوص الدراجات النارية بالدقهلية: نسرقها بطريقة توصيل الأسلاك

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية، اعترفوا بارتكاب 14 واقعة سرقة بأسلوب توصيل الأسلاك.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة أجا، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم14واقعة سرقة بمحافظات (الدقهلية - الغربية - القليوبية - القاهرة - المنوفية - الشرقية) وأرشدوا عن المسروقات (14) دراجة نارية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.