اضطراب التشوه الجسمي (BDD).. العلامات والأعراض

كتب حسام الشقويرى

اضطراب التشوه الجسمي (BDD) هو اضطراب نفسي حقيقي يمكن أن يتحسن بالعلاج والمساعدة الذاتية، لدينا جميعًا أيام نشعر فيها بعدم الأمان بشأن جانب معين من مظهرنا أو نعتقد أننا لا نبدو في أفضل حالاتنا، ولكن إذا وجدت نفسك تقضي الكثير من الوقت في الهوس أو الاختباء أو محاولة تصحيح ما تراه عيوبًا، فقد يكون لديك هذا الاضطراب وفقا لما نشره موقع helpguide.

وإذا كنت تعاني من اضطراب تشوه الجسم، فقد تشعر كما لو أن هناك فجوة كبيرة بين إدراكك لجسمك وما تخبرك به عائلتك وأصدقائك، على الرغم من أنك تنظر إلى جوانب معينة من مظهرك على أنها غير طبيعية أو قبيحة، فإن الحقيقة هي أن الآخرين لا يرونك بنفس الطريقة، بينما تعرف، بشكل موضوعي، أن أحباءك على حق، لا يمكنك الهروب من التوتر والقلق الذي تسببه صورة جسمك لك.

والسمات المشتركة التي يركز عليها الأشخاص الذين يعانون من اضطراب التشوه الجسمي هي:

ملامح الوجه، مثل الأنف.

الجلد (الشامات والنمش والندوب وحب الشباب).

حجم العضلات

حجم وشكل الأعضاء التناسلية أو الثديين.

الشعر (بما في ذلك شعر الوجه والجسم).

قد تشعر أنه لا يوجد ما يمكنك فعله لتشعر بتحسن في مظهرك - على الأقل أقل من الجراحة التجميلية أو العصا السحرية. ولكن باستخدام تقنيات المواجهة الصحيحة ، يمكنك تطوير القدرة على "الخروج من نفسك" وعرض مظهرك بطريقة أكثر شمولية وإيجابية.



علامات وأعراض اضطراب تشوه الجسم إذا كنت تعاني من اضطراب تشوه الجسم ، فمن المحتمل أنك تقضي الكثير من الوقت في الهوس بالجزء من الجسم الذي تعتقد أنه معيب وما يعتقده الآخرون بشأنه. يمكن أن يجعلك القلق بشأن عيوبك تشعر بالاكتئاب أو القلق أو الخجل أو القبح الشديد. تشمل العلامات والأعراض الأخرى لاضطراب التشوه الجسمي ما يلي: فحص انعكاسك في المرآة بشكل متكرر أو الابتعاد عن المرايا تمامًا.

اعزل نفسك حتى لا يرى الآخرون الجزء المخالف من الجسم. يتضمن ذلك تجنب العمل أو المدرسة أو المناسبات الاجتماعية أو الأماكن العامة بسبب التوتر بسبب رؤيتك للآخرين. أو مغادرة المنزل ليلاً فقط أو في الأوقات التي تقل فيها احتمالية رؤية أشخاص آخرين.

إنفاق الكثير من الطاقة في التمويه أو التستر على الخلل المتصور.

يمكنك ارتداء ملابس أو مكياج أو إكسسوارات استراتيجية لإخفاء المنطقة التي تقلق بشأنها. يمكنك أيضًا وضع جسمك بطريقة تقلل من "العيب".