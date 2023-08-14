اتحاد الجودو: المشاركون بالبطولة العربية منبهرون من تجهيزات العلمين الجديدة

كتب محمد شعلان

أكد مرزوق محمد، رئيس اتحاد الجودو، أن المشاركين في البطولة العربية للجودو سعداء بالأجواء المميزة في مدينة العلمين الجديدة، لافتا إلى أن المنافسات تنطلق غدا في صالة مخصصة للبطولة تطل على البحر مخصوصة لبطولة الجودو.

وقال مرزوق محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن المشاركين العرب من الدولة العربية مبهورون من الأماكن المخصصة للمنافسة وتنظيم البطولة العربية، لافتا إلى أنهم سيدرسون قرارا بأن تكون البطولة العربية للجودو مقامة كل عام.

تستعد صالة العلمين لاستضافة البطولة العربية للجودو والتى تقام فى الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجارى بمشاركة العديد من الدول العربية.