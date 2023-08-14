اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس على طريق السلوم

الإثنين، 14 أغسطس 2023 04:46 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس على طريق السلوم الحادث
مطروح - حسن مشالي

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أصيب 9 أشخاص من محافظات مختلفة، اليوم الاثنين، فى حادث تصادم أتوبيس رقم 2741 ج.ط.أ، التابع لشركة غرب الدلتا، القادم من السلوم، مع سيارة نقل جرار بالمقطورة، التابع لأعمال الرصف بالطريق الدولى، بمنطقة الوحدة المحلية لقرية المثانى عند الكيلو 55، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى النجيلة المركزى.
 
استقبل مستشفى النجيلة المركزى، احمد محمد عبد الحميد " 42 سنة " من الإسكندرية، مصاب بكسر باليد اليسرى وكسر بالحوض وكسر بالضلوع بالجانب الايسر وسحجات وكدمات، وتم تحويله إلى مستشفى مطروح العام، وصلاح جمعه على " 31 سنة " من القاهرة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأمانى موسى عبد الحميد"30 سنة " من القاهرة، كدمات وسحجات، واحمد محمد الخطيب "34 سنة " من محافظة الشرقية، كدمات وسحجات، ومحمد عبد الراضى محمد "30 سنة " من أسيوط، اشتباه ما بعد الارتجاج، ونصره صالح سعيد، 45 سنة " من الإسكندرية، كدمات وسحجات، ومحمد شهدى محمد"44 سنة " من الاسكندريه كسر باليد اليمنى واليسرى واشتباه كسر بالفقرات وتم تحويله لمستشفى مطروح العام، واحمد خالد السيد حسين"28 سنة " من الإسكندرية، شتباه ما بعد الارتجاج وخلع بالكتف الايمن، ونجم الدين عمر"31سنة " من السلوم، مصاب كدمات وسحجات.
 
وتحرر المحضر اللازم، وإجراء المعاينات الفنية للوقوف على أسباب الحادث، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير حركة المرور بشكل طبيعى، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق فى ظروف وملابسات الحادث. 

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