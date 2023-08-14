اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوى الشرقى

الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:46 م
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوى الشرقى حادث تصادم_أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم تروسيكل ودراجة نارية أعلى الطريق الصحراوى الشرقى بمنطقة أطفيح، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الضبعة الصحراوى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم تروسيكل وموتوسيكل وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .
 

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