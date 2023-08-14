إصابة عامل بطلق نارى فى مشاجرة بالعسيرات جنوب سوهاج والأمن يضبط المتهمين

سوهاج محمود مقبول

أصيب عامل بطلق نارى فتحتى دخول وخروج بالفخذ الأيمن وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى وذلك على إثر وقوع مشاجرة بناحية قرية الرشايدة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط الطرف الثانى مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم بإرشاده وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة ومصاب بطلق نارى بدائرة نركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج وتم نعي الخدمات الأمنية بمكان المشاجرة والحالة العامة مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات جنوب سوهاج بوجود مشاجرة ومصاب بناحية الرشايدة دائرة مركز العسيرات بين " طرف أول " عبد الرحمن ا ب ع 20 سنة عامل زراعي مصاباً " بطلق ناري فتحة دخول وخروج بالفخذ الأيمن " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي

وبين " طرف ثان "درويش ص ر ب 40 سنة عامل زراعي وحاتم ع ع ر ب 19 سنة عامل زراعي وجميعهم قيمون بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية وتبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم علي الأخر واتهم الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري صوبه من السلاح المضبوط بحوزته نجم عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.