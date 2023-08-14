إزالة فورية لبناء مخالف بقرية البيضا فى العامرية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شن حى العامرية أول فى الاسكندرية حملة مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدى وبكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وأعلن حى العامرية أول، برئاسة السيد موسى، رئيس الحى أن إدارة الإزالة الفورية والإشغالات والمتابعة تمكنت من إيقاف بناء مخالف، حيث قامت دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحى، ترافقها إدارات المتابعة والتدخل السريع واشغال الطريق، بإزالة فورية لأعمال بناء مخالف عبارة عن حوائط بقرية البيضا مهندسين بالنهضة، كما تم زيارة عدد 8 متغيرات مكانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

على صعيد آخر، أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن تلقى طلبات التقدم لأعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظة الإسكندرية، وعلى الشركات المتخصصة فى مجال الهدم والإزالة والراغبة فى الاشتراك فى المناقصة العامة المزعم طرحها لأعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظه الإسكندرية التقدم للإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات".

على أن يتم تقديم المستندات الآتية:

1- السجل التجارى متضمنًا النشاط الخاص بموضوع التعاقد (سارى).

2- البطاقة الضريبية (سارية)

3- القوائم المالية للشركة عن آخر ثلاث سنوات.

4- شهادة التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

5- سابقة أعمال للشركة وصور التعاقدات المبرمة فى مجال الهدم والإزالة مع تحديد نوع النشاط بدقة.

6- بيان بإمكانيات الشركة الفنية والإدارية والمعدات المملوكة للشركة

7- تفويض رسمى من الشركة باسم مقدم الطلب والمستندات

8 - يتم تقديم المستندات وتلقى الاستفسارات حتى 2023/8/23، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد حتى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساءً بمقر الإدارة العامة للشئون المالية (إدارة التعاقدات) الكائنة بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بالطريق الزراعى بأبيس بجوار

مدخل سموحة ومحكمة الاستئناف فى المواعيد المحدده أعلاه.

علمًا بأن تقديم الطلب لايترتب عليه أى حقوق للشركات المتقدمة.