اليوم السابع
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إحالة عاطل متهم بسرقة السيارات فى المعادى للمحاكمة الجنائية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 09:25 ص
إحالة عاطل متهم بسرقة السيارات فى المعادى للمحاكمة الجنائية سرقة - أرشيفية
كتب سليم على

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احالت النيابة العامة، عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة السيارات بمنطقة المعادى، فيما طالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة المعادى، سرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه واستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شخص، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترف بارتكاب وقائع سرقة، أخرى بذات الأسلوب وتم بإرشادهمـا ضبط كافة السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيداً للتصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة .

 

 

 

 

 


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