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إحالة المتهم بالشروع فى قتل شقيقه للمحاكمة بالتبين

الإثنين، 14 أغسطس 2023 10:50 ص
إحالة المتهم بالشروع فى قتل شقيقه للمحاكمة بالتبين محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة التبين، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية ألقى بشقيقه من الطابق الثاني في عقار في منطقة التبين ما أدى إلى وفاته، بسبب خلافات بينهما على الميراث. 
 
تعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة التبين إشارة من المستشفى، مفادها وصول "و.ف"، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، وانزلاق غضروفي متعدد بالفقرات العنقية، مع كسر مفتت بعظمتي الكعبرة اليمني واليسري، جراء اعتداء من قبل آخرين.
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة المجني عليه على يد شقيقه ونجله وزوجته، بسبب خلافات على الميراث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضرًا بالواقعة، لتأمر النيابة بحبس شقيق المتهم وإخلاء سبيل نجله وزوجته.
 

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