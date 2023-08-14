أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1599 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية‎

أعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى اليوم الإثنين، مقتل 502 طفل، وإصابة 1097 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 فبراير 2022.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان - "إنه حتى يوم 14 أغسطس، تضرر أكثر من 1599 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 502 طفل قتلوا، وأصيب أكثر من 1097 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.
وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ485 حالة، وتليها خاركييف بـ298 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 118 حالة.
وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
من جانب أخر، أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، أن القوات الروسية قصفت 24 بلدة تابعة للإقليم الليلة الماضية؛ ما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين.
وقال مالاشكو ـ في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الاثنين، "تم شن 99 غارة على 24 مستوطنة محتلة في إقليم زابوروجيا هاجمت منها سبع طائرات بدون طيار بلدات هولييبول وزاليزنيتشني وشيرفوني وتشاريفني ونوفوداريفكا ومالي شيرباكي، فيما استهدفت خمس هجمات بالمدفعية الثقيلة بلدات نوفوداريفكا وستبنوهيرسك وكاميانسك وبافليفكا وأصابت ثلاث ضربات صاروخية ستيبني وشُنت غارة جوية على بياتيكاتكي".
وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي نفذ على مدار يوم أمس 83 غارة مدفعية على بلدات عديدة من بين ذلك هولييبول وزاليزنيشن ونوفواندريفكا وأوريكيف ونوفوداريفكا ومالينيفكا وليفادني ومالا توكماتشكا؛ ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 77 سنة وامرأة (70 سنة)، وأصيبت امرأة أخرى (64 سنة) وتم نقلها إلى مؤسسة طبية.
من جهته، أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف، إصابة ثلاثة مدنيين جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم صباح اليوم الاثنين.
وأوضح سينيهوبوف في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم - أن الجيش الروسي قصف العديد من المناطق الحدودية وخطوط المواجهة أمس الأحد في مناطق بوهودوخيف وخاركيف وتشوهيف وكوبيانسك.
وأضاف المسؤول الأوكراني أن رجلً يبلغ من العمر 51 سنة أصيب في قصف روسي على قرية كوتشريفكا بمقاطعة كوبيانسك، ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، أما في قرية بتروبافليفكا التابعة لمنطقة كوبيانسك، تم نقل إمرأة تبلغ من العمر 68 سنة إلى المستشفى مصابة بجروح إثر القصف، وفي حوالي الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي خطا رجلًا يبلغ من العمر 73 سنة على لغم أرضي وتم نقله إلى المستشفى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة