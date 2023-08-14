اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 أغسطس 2023 08:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: قواتنا منعت تقدم الجيش الروسى باتجاه كوبيانسك وليمان

الإثنين، 14 أغسطس 2023 07:43 م
أوكرانيا: قواتنا منعت تقدم الجيش الروسى باتجاه كوبيانسك وليمان اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت السلطات الأوكرانية، أن قوات أوكرانيا منعت تقدم الجيش الروسي باتجاه كوبيانسك وليمان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى اليوم الإثنين، مقتل 502 طفل، وإصابة 1097 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان - "إنه حتى يوم 14 أغسطس، تضرر أكثر من 1599 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 502 طفل قتلوا، وأصيب أكثر من 1097 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ485 حالة، وتليها خاركييف بـ298 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 118 حالة.

 

 

 

 


أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

الخارجية الأمريكية تعلن إرسال مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بـ200 مليون دولار

الإثنين، 14 أغسطس 2023 05:59 م

أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1599 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية‎

الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:18 م

أوكرانيا: خسائر الجيش الروسى تتجاوز 254 ألف جندى منذ بداية العملية العسكرية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 09:20 ص

الاتحاد الأوروبى يتحدى روسيا.. مسئول يكشف خطة لمساعدة أوكرانيا لتصدير جزء كبير من حبوبها بعد انتهاء اتفاق الحبوب.. الخطة تشمل 3 محاور وتعزيز "ممرات التضامن" كطرق بديلة لوصول صادرات كييف للأسواق العالمية أبرزها

الإثنين، 14 أغسطس 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة