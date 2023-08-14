أسوان تحصد ثمار حياة كريمة.. بدء التشغيل التجريبى لـ31 مجمعا خدميا

أسوان- صلاح المسن

جهود كبيرة توليها الدولة المصرية، فى توفير جميع الخدمات للمواطنين، من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم .

وتتواصل جهود أجهزة الدولة المصرية، ومجموعة الشركات المنفذة، تحقيق أعلى معدلات من الإنجازات لنهو المشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى كافة قطاعات العمل العام .

ومن المشروعات الحيوية التي بدأت دخول الخدمة شهر أغسطس الجاري، المجمعات الخدمية، وتضم مجمعات الخدمات منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين، ودون الحاجة الي أن يسلك المواطن عشرات الكيلو مترات للمركز الأصلي للحصول علي الخدمة، وتوفير الوقت والجهد جاهزة للافتتاح رسميا، والمجمعات الخدمية يشرف عليها جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، وتشمل 13 مجمع فى مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وهى " الحجز بحرى والقنان والبصيلية قبلى والرديسية بحرى والحجز قبلى والكلح شرق والكلح غرب ووادى الرديسية ووادى الصعايدة ، ووادى عبادى ، والرمادى قبلى والطوناب والرمادى بحرى"، و9 مجمعات خدمية أيضا فى مركز كوم أمبو وهى "المنشية والعباسية وحجازة وسلوا وإقليت والكاجوج وكفور كوم أمبو وفارس والعتمور قبلى"، بالإضافة إلى 9 مجمعات فى مركز نصر النوبة، وهى " بلانة وأبو سمبل وعنيبة وخريت والحكمة والمالكى وقورته ثانى وأبو هور والدكة".

وانتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب الموظفين، الذين سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمى.

حيث قامت لجان الاستلام والتشغيل للمجمعات الخدمية بالتنسيق مع مسئولى التحول الرقمى بالمحافظة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لعمل البروتوكولات والإجراءات اللازمة للتأكيد على توصيل وتشغيل خدمات الاتصالات والإنترنت داخل 31 من مشروعات المجمعات الحكومية والزراعية، بجانب قيام رؤساء المراكز والمدن بسرعة توفير الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيلها وإتاحة الفرصة للأهالى والمواطنين للاستفادة من خدماتها المتطورة.

كما تهدف المجمعات الخدمية الي تحسين البيئة الوظيفية، للعاملين، ومتلقي الخدمة من خلال مجمعات خدمات تيسر علي المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم أثناء تلقي الخدمة. بالتوازي مع تدريب الموظفين وصقل مهاراتهم وتدريبهم علي استخدام التكنولوجيا الحديثة والشبكات.

وينشر "اليوم السابع" عدد من المشروعات التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية، في قطاع مجمعات الخدمية التي تزين قري المبادرة الرئاسية التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة.

من جهته، أكد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بأنه سيشهد شهر أغسطس الجارى، بدء التشغيل التجريبى لـ 31 مجمع خدمى بتكلفة 290 مليون جنيه، تم الإنتهاء من تنفيذهم بواسطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة مع قيام المشرف العام على لجان الإستلام والتشغيل للمجمعات الخدمية بالمحافظة بالتنسيق مع مسئولى التحول الرقمى بالمحافظة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لعمل البروتوكولات والإجراءات اللازمة للتأكيد على توصيل وتشغيل خدمات الإتصالات والإنترنت بهذه المجمعات بالكفاءة المطلوبة.

يجدر الاشارة الي أن مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروعا بمختلف قطاعات العمل العام، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرية وتابعا و 380 نجعا وكفرا وعزبة وقرية.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية، وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الإنتهاء، منها على سبيل المثال 62 مجمع خدمى وزراعى، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابعا لسكن كريم.



مشروعات حياة كريمة بأسوان (1)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (2)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (3)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (4)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (5)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (6)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (7)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (8)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (9)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (10)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (11)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (12)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (13)