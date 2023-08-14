أسعار النفط تسجل 85.73 دولار لخام برنت و82.12 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 85.73 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 82.12 دولار للبرميل.

ورحبت مملكة البحرين بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر"، قبالة ساحل الجمهورية اليمنية.

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - الجهود الحثيثة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والدول الإقليمية والعالمية وقيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل إنهاء هذه الأزمة والحيلولة دون وقوع كارثة بيئية.

ورحبت الإمارات، بإعلان الأمم المتحدة استكمال خطة تفريغ خزان ناقلة النفط العائمة "صافر" قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر.

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية بجهود الأمم المتحدة ومساعي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وبما قدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن والدول المانحة من دعمٍ لتسهيل إنجاح عمليات تفريغ خزان النفط العائم المتهالك، ما جنّب المنطقة والعالم كارثة بيئية وإنسانية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).