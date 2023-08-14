أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 14-8-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 14-8-2023.

إيقاف التداول على 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والألومنيوم العربية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وليسيكو مصر، وراية لخدمات مراكز الاتصالات.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 800.6 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.18%، والعرب على 7.14%، واستحوذت المؤسسات على 34.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المحلية والأجنبية للبيع بقيمة 34.8 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 13.4 مليون جنيه، 106.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية للشراء بقيمة 179.3 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5363 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1366 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 9.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.11%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 8.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.71%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 78.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.67%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 2.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.59%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 3 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.38%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 25.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.14%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.30%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 8.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.05%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.456 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.98%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 36.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.78%.