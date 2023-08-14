أسباب النقرس وأعراضه وطرق العلاج والوقاية

كتبت ميرفت رشاد

النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يتطور بسبب التراكم الزائد لحمض البوليك في الجسم، حمض اليوريك هو منتج نفايات ينتج عندما يكسر الجسم البيورينات الموجودة في بعض الأطعمة والمشروبات، يذوب حمض البوليك في الدم، ويمر عبر الكلى، ويخرج في البول، ومع ذلك، عندما يكون هناك إنتاج مفرط لحمض البوليك أو فشل الكلى في التخلص منه، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكوين بلورات اليورات في المفاصل والأنسجة، وإليك العلامات والأسباب ونصائح الوقاية من النقرس، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

العلامات:

آلام المفاصل الشديدة والمفاجئة

تورم واحمرار وألم في المفصل المصاب

دفء في المفصل

مجال محدود للحركة في المفصل

يبدأ الألم عادةً أثناء الليل ويبلغ ذروته في الساعات الأولى من الصباح

الأسباب

1. النظام الغذائي

إن تناول نظام غذائي غني بالأطعمة الغنية بالبيورين مثل اللحوم الحمراء والمحار واللحوم العضوية والمشروبات السكرية يزيد من احتمالية الإصابة بالنقرس.

2. السمنة

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة إنتاج حمض البوليك وتقليل إفرازه.

3. الحالات الطبية

يمكن أن تساهم بعض الحالات الصحية مثل أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي في الإصابة بالنقرس.

4. الأدوية

يمكن لبعض الأدوية ، مثل مدرات البول ، أن تتداخل مع إفراز حمض البوليك وقد تؤدي إلى النقرس.

نصائح وقائية

1. الحفاظ على وزن صحي

ترتبط السمنة بارتفاع مستويات البول ، لذا فإن فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يساعد في تقليل تواتر نوبات النقرس.

2. ابق رطبًا

اشرب الكثير من الماء طوال اليوم للمساعدة في طرد حمض البوليك الزائد من الجسم.

3. الحد من الأطعمة الغنية بالبيورين

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات، مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية واللحوم العضوية والمشروبات السكرية، يمكن أن تزيد من مستويات حمض اليوريك، الاعتدال هو المفتاح.

4. اختر منتجات الألبان قليلة الدسم

ارتبطت منتجات الألبان قليلة الدسم، مثل الحليب الخالي من الدسم والزبادي ، بانخفاض خطر الإصابة بنوبات النقرس.

5. تجنب شراب الذرة عالي الفركتوز أو قلل منه

شراب الذرة عالي الفركتوز ، الموجود عادة في المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة ، قد يزيد من خطر الإصابة بالنقرس، اختر المحليات الطبيعية بدلاً من ذلك