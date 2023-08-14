أزمة حبوب فى أوروبا بسبب انخفاض الإنتاج نتيجة الجفاف وانهيار اتفاق البحر الأسود

فاطمة شوقى

أعلنت وزارة الزراعة الإسبانية انخفاض إنتاج الحبوب فى البلاد بنسبة 37.8% أى 8.9 مليون طن، وذلك نتيجة الجفاف الذى يهدد البلاد بخفض الإنتاج الزراعى بشكل عام وأيضا نتيجة انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود.

وقالت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية إن أزمة الحبوب تواجه أوروبا بشكل كامل ، حيث أصبحت طرق النقل البديلة الأوكرانية لتصدير الحبوب الى اوروبا مهددة، وذلك بعد أن أدى هجوم روسيا على ميناء نهر الدانوب الى تدمير البنية التحتية هناك، فى حين أنه قد يكون من الصعب سياسيا زيادة الشحنات عبر السكك الحديدية والطرق عبر دول أوروبا الشرقية.

وفى إسبانيا ، القمح ، الحبوب التي كانت حتى الآن لديها أعلى إنتاج وهي ضرورية لصناعة الأغذية ، ستعاني ، على سبيل المثال ، انخفاضًا بنسبة 36 ٪ مقارنة بالعام السابق ، لكنها ستنخفض إلى أقل من النصف مقارنة بعام 2021 ، إلى 3.9 مليون طن. وعلى نفس المنوال أيضًا ، وفقًا لبيانات الزراعة ، "في الحبوب الربيعية ، يشير التقدم الأول في المساحة المزروعة لحصاد 2023 ، الأولي جدًا ، إلى انخفاض في كل من الذرة الرفيعة (-35.3٪) والذرة (-17 ، 9٪) والأرز (-2.5٪) ".

ويحدث شيء مشابه أيضًا مع البقوليات. لا تزال التقديرات الأولى أولية للغاية ، ولكنها مع ذلك تظهر انخفاضًا في جميع المحاصيل تقريبًا ، وخاصة العدس ، مع انخفاض بنسبة 50.4٪ ؛ البازلاء الجافة ، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 27.4٪ أو انخفض إنتاج الأعلاف بنسبة 26.3٪.

يمكن أن يتفاقم الوضع أيضًا لأن إسبانيا هي الدولة الثانية الأكثر تضررًا من قطع روسيا للطريق الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود ، بعد الصين فقط. ووفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة ، حتى يوليو 2023 ، كان العملاق الآسيوي هو تاجر الحبوب الرئيسي عبر البحر الأسود ، حيث يمثل 25٪ من السوق (7.96 مليون طن) ، تليها إسبانيا بحوالي ستة ملايين طن؛ إيطاليا (2.1 مليون) ؛ هولندا (1.96 مليون).