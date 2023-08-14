أخبار مصر.. وزير التعليم العالى يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يستقبل الملك عبد الله الثانى اليوم لحضور القمة الثلاثية بالعلمين

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمطار العلمين الدولي، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل الأردن، الذي يقوم بزيارة لمصر، تتضمن المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، المقرر عقدها اليوم بمدينة العلمين الجديدة لبحث تطورات القضية الفلسطينية. 250 درجة حدا أدنى للعلمي و238 للأدبي بتنسيق المرحلة الثانية وتبدأ غدا أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات، كالتالى: الشعبة العلمية 250 درجة و238 درجة 58.5% لطلاب الشعبة الأدبية، على أن يبدأ التسجيل للمرحلة الثانية غدا الثلاثاء 15 أغسطس. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية غدا أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أنه تقرر فتح باب التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثانية اعتبارا من غد الثلاثاء 15 أغسطس ولمدة 5 أيام لتنتهى يوم 19 أغسطس الجارى. وزير التعليم العال: عاشور: 83.65% حدا أدنى للقبول بالإعلام و86.46% للاقتصاد والعلوم السياسية بالمرحلة الأولى أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 70.61%، والاقتصاد والعلوم السياسية 86.46%، وقطاع كليات الالسن 84.51% والإعلام 83.65% والآثار 80.73% وانطلق قبل قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمنعقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

معلومات الوزراء: مصر 34 عالميا بمؤشر حقوق الطفل الصادر عن kidsrights

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موقف مصر وترتيبها في مؤشر حقوق الطفل الصادر عام 2023 عن مؤسسة “kidsrights”، والذي أظهر تقدم ترتيب مصر 4 مراكز، حيث حصلت على المركز الـ 34 من بين 193 دولة عام 2023، مقارنة بالمركز 38 من بين 185 دولة عام 2022، كما حصلت على المركز الرابع عربيًّا خلال عام 2023. وزير التعليم يؤكد تبنى فكرة إنشاء نماذج مبانٍ مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم، تبنى فكرة إنشاء نماذج لمباني مدرسية صغيرة ذات تكاليف منخفضة وقليلة لتلبية الطلب ورفع نسب الإتاحة والقيد لطلاب المدارس الملتحقين وأيضا خفض نسبة الكثافة الطلابية فى المناطق ذات الكثافة الطلابية المرتفعة، موضحا أن فكرة إنشاء مبانى مدرسية صغيرة جاءت نتيجة المناقشات التى دارت أثناء عرض استراتيجية تطوير التعليم للحوار المجتمعى.

غلق باب التحويل الإلكترونى بين المدارس فى الجيزة غدا