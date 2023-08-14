أخبار البورصة اليوم الإثنين 14-8-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 14-8-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والألومنيوم العربية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وليسيكو مصر، وراية لخدمات مراكز الاتصالات.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 800.6 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.18%، والعرب على 7.14%، واستحوذت المؤسسات على 34.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المحلية والأجنبية للبيع بقيمة 34.8 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 13.4 مليون جنيه، 106.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية للشراء بقيمة 179.3 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5363 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1366 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية 3.7 مليون سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة مستشفى كليوباترا 2.3 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ومستشفى كليوباترا، عدد 15 ألف سهم، 50 ألف سهم، 427.1 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 19166 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت معظم الشركات نموًا في الإيرادات والأرباح مدفوعة بتحسن النشاط، وفروق العملات.

وحققت الشركة المصرية للصناعات الدوائية-إيبيكو، مبيعات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.7 مليار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 30.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 509 ملايين جنيه مقارنة مع 304 ملايين جنيه بنسبة نمو 67%.

وحقق بنك البركة، صافي الدخل من العائد بلغت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهي في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة مليار جنيه مقارنة مع 783.1 مليون جنيه.

وحققت الشركة العربية للأسمنت، مبيعات بلغت 3.2 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 337.1 مليون جنيه مقارنة مع 119.5 مليون جنيه.

وحققت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إيرادات بلغت 910.74 مليون جنيه مقابل 540.82 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 68.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 81.81 مليون جنيه مقارنة مع 14.22 مليون جنيه بنسبة نمو 475.3%.

وحققت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، إيرادات بلغت 990.1 مليون جنيه مقابل 711.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 142.5 مليون جنيه مقارنة مع 79.6 مليون جنيه.

وحقق بنك قناة السويس، صافي الدخل من العائد بلغت 774.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهي في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 377.2 مليون جنيه مقارنة مع 628 مليون جنيه.

وحققت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، إيرادات بلغت 484.2 مليون جنيه مقابل 172 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 281.57%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 23.1 مليون جنيه مقارنة مع أرباح بلغت 17.3 مليون جنيه بنسبة نمو 133.56%.

وحققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 96.8 مليون جنيه مقابل 43.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 125%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 15.2 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 27.6 مليون جنيه بنسبة نمو 155%.

فيما حققت شركة الإسماعيلية مصر للدواجن، إيرادات بلغت 118.6 مليون جنيه مقابل 222.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 55.3 مليون جنيه مقارنة مع 21 مليون جنيه.

وحققت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، إيرادات بلغت 3.2 مليون جنيه مقابل 18.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 82.55%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 2.2 مليون جنيه مقارنة مع 3.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 156.19%.

سوديك

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عن سداد نسبة 10% من قيمة قطعة أرض بمساحة 180 فدانًا مشتراه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة إجمالية تبلغ 534 مليون جنيه.