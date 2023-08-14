أجواء مستقرة حتى الجمعة.. "الأرصاد" تكشف عن تحسن نسبى فى الأحوال الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل 18 أغسطس 2023 لتشهد البلاد تحسن نسبى فى الأحوال الجوية، ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى الجمعة المقبل 18 أغسطس 2023، كما يلى:



الإثنين 14 أغسطس

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة



الثلاثاء 15 أغسطس

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة



الأربعاء 16 أغسطس

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة



الخميس 17 أغسطس

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة



الجمعة 18 أغسطس

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة