اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 أغسطس 2023 03:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

أجواء مستقرة حتى الجمعة.. "الأرصاد" تكشف عن تحسن نسبى فى الأحوال الجوية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 03:00 ص
أجواء مستقرة حتى الجمعة.. "الأرصاد" تكشف عن تحسن نسبى فى الأحوال الجوية درجات الحرارة- ارشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل 18 أغسطس 2023 لتشهد البلاد تحسن نسبى فى الأحوال الجوية، ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى الجمعة  المقبل 18 أغسطس  2023، كما يلى:

الإثنين 14 أغسطس

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة  44 درجة
 

الثلاثاء 15 أغسطس

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة  44 درجة

الأربعاء 16 أغسطس 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة  43 درجة
 

الخميس 17 أغسطس

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة  43 درجة

الجمعة  18 أغسطس

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة  44 درجة
 
 

 


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة