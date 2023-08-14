أبرز المشروعات الخضراء فى مصر (إنفوجراف)

حققت الدولة المصرية إنجازات كبيرة فى التكيف مع المناخ من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء.

وعن أهم المشروعات الخضراء بمصر، تتمثل في محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل (تبطين) الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها، أن الخطة الاستثمارية تستهدف الوصول الى نسبة المشروعات الخضراء لـ 50% بنهاية 2024/2025 .



المشروعات الخضراء فى مصر

وتصل التكلفة الإجمالية والاستثمارات المستهدفة لدعم الاقتصاد الأخضر فى مصر بنحو 14.7 مليار دولار

ووصلت تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي "2022-2023" إلى 336 مليار جنيه في عدد من القطاعات منها :

النقل 300 مليار جنيه

الكهرباء 2.4 مليارجنيه

التنمية الـمحليّة 2.8 مليار جنيه

الرى 26.4 مليار جنيه

الإسكان 4.5 مليار جنيه

38 مليار جنيه للصرف الصحى المستدام.

25 مليار جنيه للطاقة النظيفة.

22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة.

18.5 مليار جنيه لتحسين البيئة.

14 مليار جنيه للرى المستدام.

11 مليار جنيه للزراعة المستدامة