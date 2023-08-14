اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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"آثار الإسكندرية": انتهاء 99% من أعمال الحماية البحرية بقلعة قايتباى

الإثنين، 14 أغسطس 2023 09:32 م
"آثار الإسكندرية": انتهاء 99% من أعمال الحماية البحرية بقلعة قايتباى مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباى
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، الوصول إلى المرحل النهائية من مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباى، والذى تنفذه الهيئة المصرية العامة لحمايه الشواطئ.
 
وأشار فى تصريحات صحفية له اليوم، أن نسبة الانجاز بالمشروع بلغت 99%، وذلك بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.
 
موضحا أن المشروع جاء بتكلفة 267 مليون جنيه، حيث تجرى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أول مشروع هندسى بحرى متكامل من نوعه لحماية قلعة قايتباى بالإسكندرية من تأثير النوات الشتوية وأمواج البحر العالية، وبنسبة حماية 100%.
 
وتفقد"متولى"، المشروع بحضور عزة عبد الحميد مدير عام الإدارة العامة لحماية الشواطئ بغرب الدلتا، محمد عز المشرف على قلعة قايتباي
 
 ومن الجدير بالذكر أنه لم يتبق من الأعمال بالمشروع سوى تركيب وحدات الانارة فوق المشاية الخرسانية "الكوبري"، ويتكون المشروع من 4 أجزاء الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 أمتار ولسان حجرى بطول 30 متراً ورصيف بحرى بطول 100 متر
 
 
 

الاسكندرية

قلعة قايتباى

الحماية البحرية

اثار الاسكندرية



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