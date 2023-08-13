87.2 مليار جنيه مبيعات سوق الدواء فى مصر خلال النصف الأول من 2023

كتب هانى الحوتى

سجل إجمالي مبيعات السوق المصرية من الدواء 87.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة نمو سنوي 18.9%، مدفوعة بالزيادات في متوسط سعر بيع علبة الدواء، بحسب بيانات شركة IQVIA، نقلته شركة ابن سينا فارما.

وتوقع التقرير، نمو مبيعات سوق الأدوية خلال السنة المالية 2023، مدعومة بتوقعات إعادة التسعير المستمرة للأدوية في ظل ارتفاع أسعار الصرف، حيث تصدر هيئة الدواء المصرية حاليًا موافقات على طلبات الشركات المصنعة للأدوية لإعادة التسعير، بعد موجات تخفيض قيمة العملة المحلية التي بدأت في أوائل عام 2022 من أجل منع النقص في تلك الأصناف، ومن المتوقع أن ينعكس تأثير إعادة التسعير على السوق تدريجيًا.

وأشار التقرير، إلى الضغوط التي يواجهها سوق الدواء في مصر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض سعر الصرف، وما يرتبط به من ضغوط التضخمية وسلسلة التوريد.