4 أطباء يتنافسون على مقعد النقيب و26 مرشحا لعضوية المجلس فى القاهرة.. التفاصيل

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات النقابة الفرعية بالقاهرة، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات، المقرر لها يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023.

وأوضحت القوائم، تنافس 4 أطباء على مقعد نقيب العاصمة، وهم:

1- خالد عبد الملك عبد المقصود.

2- شيرين غالب.

3- محمد محمود مقبل.

4- محمد منير.

أما المرشحين على مقعد نقابة أطباء القاهرة، أكثر من 15 سنة، فقد بلغ عددهم 15 طبيب، بالإضافة إلى ترشح 11 طبيبا على مقعد نقابة القاهرة أقل من 15 سنة

وتجرى انتخابات التجديد النصفى للأطباء، علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الجارى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023، ثم فتح باب التنازلات حتى الخميس 27 يوليو 2023.