"100 يوم صحة" بالأقصر.. تقديم 60 ألف خدمة طبية وتطعيم 18 ألف طفل والعلاج مجانى

الأقصر – أحمد مرعى

تتواصل فى محافظة الأقصر، فعاليات حملة 100 يوم صحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى وصلت يومها الـ47 لدعم صحة الأهالى فى مدن وقرى ونجوع المحافظة، وواصلت الفرق الطبية تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين ضمن فعاليات الحملة بالفحص وتقديم العلاج المجانى.

وكثف الفريق الطبى بمبادرة 100 يوم صحة تقديم كل الخدمات الطبية والتوعية الإرشادية للمواطنين، عن طريق فحص المواطنين للأمراض المزمنة من ضغط وسكر وإعتلال كلوي من وحدة الزينية قبلي التابعة لإدارة الزينية الصحية، كما تم تقديم الخدمات الطبية المتنوعة للمواطنين في مدينة طيبة بإدارة الزينية وديوان نجع المطاعية إدارة البياضية، مع تقديم خدمات التوعية والإرشاد للمواطنين.

فيما أعلنت الدكتورة حنان صالح منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أن إجمالي عدد الحالات المترددة لتلقي خدمات مبادرة "100 يوم صحة" على مدار الشهر الماضي بلغ 12825 حالة بواقع 58360 خدمة، تضمنت 2648 حالة بمبادرة صحة المرأة، و1314 حالة بمبادرة المسح السمعى للمواليد، و5815 حالة بمبادرة الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، و1460 حالة بمبادرة صحة الأم والجنين، و1588 حالة بمبادرة المقبلين على الزواج، وذلك فى ضوء تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.

وأضافت الدكتورة حنان صالح، أنه بلغ عدد المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة 20834 حالة، وبلغت زيارات الرائدات 26982، مشيرة إلى أنه تم المرور على 920 منشأة غذائية و203 محطة مياه شرب و7 محطات صرف صحي، بينما بلغ عدد الأطفال المطعمين 178180 طفل.