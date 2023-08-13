وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد محمد عبد الله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem ، اليوم الأحد، بمركز التطوير التكنولوجى بديوان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور وائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ووليد العطار، مدير مركز الاختبارات بالمركز، ومحمد جلال شئون الطلبة بالمديرية .

وشملت الاختبارات المجالات التالية، اختبار في مادة الرياضيات، اختبار المتقدم في مادة العلوم، اختبار الطالب في مادة اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء العالمي .



تفقد اختبارات الالتحاق بمدرسة المتوفقين



جانب من تفقد وكيل تعليم كفر الشيخ