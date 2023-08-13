اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين.. اعرف التفاصيل

الأحد، 13 أغسطس 2023 09:32 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين.. اعرف التفاصيل وكيل التعليم يتفقد مدارس المتفوقين
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد محمد عبد الله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem ، اليوم الأحد، بمركز التطوير التكنولوجى بديوان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور وائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ووليد العطار، مدير مركز الاختبارات بالمركز، ومحمد جلال شئون الطلبة بالمديرية   .

وشملت الاختبارات المجالات التالية، اختبار في مادة الرياضيات، اختبار المتقدم في مادة العلوم، اختبار الطالب في مادة اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء العالمي .

 

تفقد اختبارات الالتحاق بمدرسة المتوفقين
تفقد اختبارات الالتحاق بمدرسة المتوفقين

 

جانب من تفقد وكيل تعليم كفر الشيخ
جانب من تفقد وكيل تعليم كفر الشيخ

 

وكيل التعليم يتفقد مدارس المتفوقين
وكيل التعليم يتفقد مدارس المتفوقين

 


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