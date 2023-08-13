وكالة الفضاء الروسية: إجراء أول تصحيح لمدار المسبار "لونا-25"

أحمد علوى

أكدت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، إجراء أول تصحيح لمسار المسبار الأوتوماتيكى (لونا-25) فى أثناء رحلته إلى القمر، السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن وكالة الفضاء قولها، فى بيان صحفي، إن نظام دفع المسبار تم تشغيله فى الساعة 4:00 مساء (بتوقيت موسكو)، وعمل لمدة 46 ثانية.

وانطلق الصاروخ الحامل (سويوز-2.1 بي) مع المسبار الأوتوماتيكى لونا-25 من فوستوشنى كوزمودروم الجمعة فى تمام الساعة 2:10 صباحًا بتوقيت موسكو.

ومن المقرر أن يدخل المسبار المدار القريب للقمر فى 16 أغسطس الجارى، ومن المتوقع أن يهبط برفق على القمر يوم 21 أغسطس الجارى أيضا، وستكون المهمة الرئيسية للمسبار هى اختبار تقنية الهبوط الناعم.

وقد تصبح البعثة أول جهاز يهبط فى القطب الجنوبى للقمر، وسيستكشف المسبار البنية الداخلية للقمر والموارد الطبيعية، بما فى ذلك المياه، وكذلك التحقيق فى تأثير الأشعة الكونية والإشعاع الكهرومغناطيسى على سطح القمر.