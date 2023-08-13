اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 03:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة الاقتصاد الإسبانية تعلن ترشحها لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبى

الأحد، 13 أغسطس 2023 03:00 ص
وزيرة الاقتصاد الإسبانية تعلن ترشحها لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبى بنك الاستثمار الأوروبى
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو السبت أنها ستكون مرشحة بلادها لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبي.

وقالت كالفينو للصحافيين في مدينة قادش جنوب غرب إسبانيا "إنه لشرف وفخر عظيمان أن تقدم بلادنا ترشيحا قويا وأن لديها فرصا كبيرة لأول مرة في تاريخها لشغل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي".

تأسس بنك الاستثمار الأوروبي عام 1958 ومقره الرئيسي في لوكسمبورغ، وهو "يوفر التمويل لمشاريع تساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي داخل وخارج الاتحاد"، وفق ما جاء في موقعه الإلكتروني

وستنافس ناديا كالفينيو وهي أيضا النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسباني، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن المنافسة مارغريت فيستاغر المرشحة عن الدنمارك.

سيتم تعيين خليفة الألماني فيرنر هوير على رأس المؤسسة في منتصف سبتمبر، خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين في مدينة سان جاك دي كومبوستيلا في شمال غرب إسبانيا.

 


الاتحاد الاوروبى

بنك الاستثمار الأوروبى

اخبار اوروبا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة