وزارة الدفاع البريطانية: روسيا ربما لم تعد تمول مجموعة "فاجنر"

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رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعد يمول مجموعة "فاجنر".



وقالت الوزارة - وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم /الأحد/ - "إن الدولة الروسية تصرفت ضد بعض المصالح التجارية الأخرى لقائد فاجنر يفجيني بريجوجين بعد أن قاد تمردا فاشلا ضد كبار ضباط الجيش بالدولة في يونيو، وثمة احتمال واقعي بأن الكرملين لم يعد يمول الجماعة".



وأضافت: "مجموعة فاجنر تتجه نحو تقليص حجمها وإعادة تشكيلها لتوفير نفقات رواتب الموظفين في وقت تتعرض فيه لضغوط مالية".