اليوم السابع
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الأحد، 13 أغسطس 2023 05:04 م
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وزارة الدفاع البريطانية: روسيا ربما لم تعد تمول مجموعة "فاجنر"

الأحد، 13 أغسطس 2023 04:06 م
وزارة الدفاع البريطانية: روسيا ربما لم تعد تمول مجموعة "فاجنر" قوات فاجنر - أرشيفية
أ ش أ

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رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعد يمول مجموعة "فاجنر".


وقالت الوزارة - وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم /الأحد/ - "إن الدولة الروسية تصرفت ضد بعض المصالح التجارية الأخرى لقائد فاجنر يفجيني بريجوجين بعد أن قاد تمردا فاشلا ضد كبار ضباط الجيش بالدولة في يونيو، وثمة احتمال واقعي بأن الكرملين لم يعد يمول الجماعة".


وأضافت: "مجموعة فاجنر تتجه نحو تقليص حجمها وإعادة تشكيلها لتوفير نفقات رواتب الموظفين في وقت تتعرض فيه لضغوط مالية".


فاجنر

قوات فاجنر

روسيا

وزارة الدفاع البريطانية



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