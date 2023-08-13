نيابة الجيزة تتسلم تقرير الطب الشرعى فى مقتل شاب على يد خاله بسبب خلافات عائلية

كتب ـ أحمد إسماعيل

تسلمت النيابة العامة بالجيزة تقرير الطب الشرعي المبدئي في واقعة مقتل شاب على يد خاله بسبب خلافات عائلية، تمهيدا لإصدار قرار بإحالة أوراق القضية إلى المحكمة الجنائية.

فيما جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل ابن شقيقته 15 يوماً على ذمة التحقيقات بسبب خلافات عائلية.

كلفت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق الطبيب الشرعى بتشريح جثمان شاب لقى مصرعه على يد خاله بالجيزة بسبب خلافات عائلية، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم بقتل ابن شقيقته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

اعترف المتهم بقتل ابن شقيقته، بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن خلافات بينهما، أدت إلى الاشتباك معه، والاعتداء عليه خلال المشاجرة، مما أسفر عن مقتله.

وناظر رجال المباحث جثة القتيل، لحصر الإصابات التي لحقت به، وأدت إلى وفاته، كما تم الاستماع لأقوال أفراد أسرة المجني عليه، لكشف ملابسات الحادث، ومعاينة مسرح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص داخل عقار دائرة قسم الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن مسنا أنهى حياة ابن شقيقته، خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات سابقة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.