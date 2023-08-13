ميناء الحمراء البترولى فى 9 معلومات.. يسهم فى خطط التنمية فى العلمين

كتبت - مروة الغول

يعد ميناء الحمراء البترولي، الواقع بمنطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط أحد أهم الموانئ البترولية التخصصية، وهو جزء أصيل من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وفيما يلى أهم المعلومات.

1- يشهد توسعات غير مسبوقة لم يشهدها الميناء منذ انشائه، من أجل زيادة طاقته الاستيعابية والتي تخدم منظومة المركز الاقليمي لتداول وتخزين وتجارة البترول في مصر.

2- يسهم في خطط التنمية الجارية للدولة بمنطقة العلمين.

3- خلال عام 2022 وضع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنيـة حـجـر الأسـاس لتوسعات منطقـة ميناء الحمـراء البترولى والمتمثلة في قطعـة الأرض الشاطئية علي مساحة 120 فـداناً، بهـدف زيادة السعة التخزينيـة لتسهيلات الميناء، بإضافة 4 مستودعات تخزين سعة 630 ألف برميـل خام لكل منها، للوصـول لسعة تخزينية 5.3 مليون برميـل لتسهيل حركـة تـداول واستقبال الزيت الخـام بمينـاء الحمـراء، بالإضـافة إلى قطعـة أرض مساحتها 420 فـداناً مجـاورة لمنطقـة مينـاء الحـمـراء سـيتم استغلالها كمنطقة لتـداول المنتجـات البتروليـة ومحطـة للشحن لخدمـة توسعات منطقة العلمين والمساهمة في تنميـة المجتمع العمراني الجديد والظهير الصناعى والزراعى بمدينة العلمين.

4- يخدم تنفيذ الخطط التوسعية بالميناء تحويله لمركز استراتيجي علي ساحل البحر المتوسط لتداول الخام والمنتجات البترولية، حيث تعمل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية على تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية لقطاع البترول ورفع كفاءتها بشكل مستمر ليكون لها دور حيوى في مشروع مصر القومي للتحول لمركز إقليمي لتخزين وتداول وتجارة الطاقة.

5- يعد تطوير ورفع كفاءة الميناء الذي يستقبل الخام حاليا يهدف للاستفادة منه أيضا كمركز لتداول وتخزين المنتجات البترولية علي ساحل البحر المتوسط ، وبما يسهم في مخطط الدولة لسرعة تطوير منطقة العلمين الجديدة عمرانياً وتنموياً باعتبار الطاقة من أهم شرايين التنمية كما يخدم الظهير الصناعي والزراعى بهذه المنطقة الواعدة .

6- يعتبر مشروع التوسعات مكون هام من الاستراتيجية القومية لقطاع البترول، والتي تهدف إلى رفع قدرة ميناء الحمراء على استيعاب كميات كبيرة من الزيت الخام ومن ثم زيادة الصادرات البترولية، حيث ستدعم عملية تخزين وتوزيع المنتجات البترولية بمدينة العلميين الجديدة محافظة مطروح تهدف عمليات تطوير تسهيلات المنطقة إلى تحويلها لمركز عالمى لتداول البترول ومنفذاً لمشروعات التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة.

7- يتم الإسراع بتنفيذ مشروع التوسعات الجديد، سواء من حيث زيادة السعة التخزينية بمنطقة الـ120 فداناً والتى يتم الإسراع بتنفيذها حاليا، حيث سيتم إقامة منطقة تخزين وتداول للمنتجات البترولية ومحطة لشحنها بجوار الميناء على مساحة 420 فدانا لخدمة مدينة العلمين الجديدة، وأن منطقتي التوسعات الجديدة تضيفان مساحة للميناء تصل إلى 240% من مساحته الحالية .

8- فيما يتعلق بمشروعات التطوير والتحديث الحالية بتسهيلات الميناء، تأتى عمليات التشغيل بأحدث مستودع تخزين للخام دخل الخدمة بالميناء مؤخراً، وهو المستودع رقم 7بسعة 630 ألف برميل، وكذلك الأعمال الإنشائية بالمستودع رقم 8 قيد الإنشاء بواسطة شركة بتروجت كمقاول عام بالتعاون مع شركة انبي، وهو ما يرفع السعة التخزينية للخام بالميناء بمقدار نصف مليون برميل لتصل إلى 2.6 مليون برميل خام .

9- ويعد مشروع خط نقل المنتجات البترولية الجديد من مصفاة تكرير ميدور إلي ميناء الحمراء بطول 140كم والذي يتبع شركة أنابيب البترول، ويجري تنفيذه بواسطة بتروجت بتكلفة استثمارية 1.3 مليار جنيه تعظيما للبنية الأساسية بالمنطقة وتكاملا مع توسعات مصفاة تكرير ميدور وزيادة إنتاجها من البنزين والسولار والكيروسين.