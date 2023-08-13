موجز اقتصاد اليوم الأحد 13-8-2023.. طرح 152 فرصة استثمار توفر 30 مليار دولار

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأحد 13-8-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها ما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوافر 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي.

وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، بالإضافة إلى أخبار أخرى:

"التنمية الصناعية" تطلق 152 فرصة استثمارية لسد فجوة استيرادية تصل 30 مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار.

السماح للمشاركين بمبادرة «سيارات المصريين بالخارج» بإنهاء التحويل البنكى من الخارج

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وعددهم 84 ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقى الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.

وزير السياحة والآثار يبحث آخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم

عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة وبحث آخر مستجدات الأعمال التي يقوم بها فريق عمل وزارة السياحة والآثار فيما يتعلق بمشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وكذلك بحث الخطوات التنفيذية للاستراتيجية الترويجية والتسويقية للمدينة لتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية والأثرية والبيئية والروحانية، كأحد المواقع الأثرية المصرية المُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

الترويج للمقصد السياحى المصرى خلال مباراة نهائى كأس السوبر الألماني

شاركت وزارة السياحة والأثار في رعاية مباراة نهائي كأس السوبر الألماني التي أُقيمت مساء أمس السبت، بين بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ وبطل كأس ألمانيا لايبزيغ على ستاد بايرن ميونخ بحضور أكثر من 75 ألف مشجع.

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.82% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.214 تريليون جنيه.

مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية 0.66% لخام برنت و0.45% للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية للأسبوع السابع على التوالى، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 0.66%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.45%.

وزير البترول يضع حجر أساس مشروعات تطوير وتوسعات ميناء الحمراء بالعلمين الجديدة

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جولة بميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط قام خلالها بافتتاح ووضع حجر أساس عدد من مشروعات التطوير والتوسعات الجارية بالميناء والتي تنفذها شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) المٌشَغِلة للميناء في إطار استراتيجية تطوير وتعظيم البنية التحتية بقطاع البترول.

أسعار الذهب اليوم الأحد تسجل 2390 جنيها للجرام عيار 21 فى الصاغة

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد والتي تسجل 2390 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بالتعاملات الصباحية ،وذلك وسط عودة الزخم والنشطاء لسوق الذهب.

الإحصاء: 12.4% ارتفاعا فى قيمة الصادرات المصرية لفلسطين خلال أول 5 أشهر من 2023

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين مسجلة 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 177.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين 22 ألف دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023.