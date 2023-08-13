معرض ملابس مجانى لدعم 400 أسرة من الأولى بالرعاية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، تنظيم معرض بقاعة فورجينا بكفر صقر، وذلك بهدف توزيع الملابس الجديدة بالمجان على 400 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة من الأيتام وغير القادرين داخل قرية ابن العاص وشنيط الحرابوة وعقوب وابو شرابية بمركز كفر صقر في محافظة الشرقية.

وأكد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، في بيان، أنه جرى تنظيم المعرض من أجل السعي لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلها.

وأشار إلى ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، من أجل السعي لوصول الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان، يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة.

وأكد أنّ المستفيد من هذا هو الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الشرقية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.

وجرى تنظيم معارض الملابس الجديدة استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة، من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحاورة والسباكة والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.