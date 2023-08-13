مطافئ وإسعاف ووحدة صحية.. حياة كريمة تحقق أحلام أهالى قرية منسافيس بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

يعيش مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، طفرة كبيرة فى مشروعات البنية الأساسية، التى تنفذها مبادرة حياة كريمة فى قرى الريف بالمحافظة، والتى تشمل 5 مراكز شمالا وجنوبا، من بينهم مركز أبو قرقاص بوحداته المحلية، ومنها الوحدة المحلية بابيوها، وبين القرى التابعة قرية منسافيس التى يتم فيها تنفيذ عدد كبير من المشروعات أبرزها الصرف الصحى والوحدة الصحية والاسعاف وغيرها من المشروعات التى ظلت لسنوات مطلبا للأهالي على مر العقود.

وقال علاء خلف مدرس من أهالى القرية، إن المشروعات المنفذة حالية ضمن مبادرة حياة كريمة كانت مطالب اساسية لفترة طويلة لكن لم يكن المسؤولين يهتمون بتلك المشروعات، ومع دخول حياة كريمة أصبحنا نشاهد المشروعات من الصفر حتى إنتهاء الأعمال بها لتغير واقع قرية منسافيس وتحولها الى قرية مليئة بالخدمات وفى مقدمة تلك المشروعات تنفيذ أعمال الصرف الصحى وتنفيذ شبكة الانحدار والتى يجرى العمل فيها على قدم وساق للانتهاء منها.

وأضاف مدحت رافت أحد الأهالي بالقرية قائلا، أن مشروع مستشفى طب الأسرة واحد من أهم المشروعات خاصة أننا كنا نضطر للذهاب إلى المركز الذى يبعد عنا بمسافات طويلة لتلقى الخدمة العلاجية، ومع تنفيذ التأمين الصحى الشامل داخل المستشفى، اصبحت القرية مميزة جدا وبها الخدمة الصحية التى افتقدناها لسنوات طويلة، ونقول إن مشروع حياة كريمة هو مشروع القرن ويعمل على خدمات الأف من المواطنين الذين كانوا يحلمون بتلك المشروعات.

وأضاف هانى رجب أحد الأهالى قائلا: إن المشروعات المتنوعة فى القرية ساهمت فى توفير مافة الخدمات داخلها، تلك المشروعات أعادت الكرامة لنا من جديد ووفرت علينا الجهد والمال ومن تلك المشروعات وحدة الإطفاء والتى تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بها وجارى توصيل المرافق للمبنى وتمت مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوصيل المرفق للمبنى حتى يكون جاهز على التسليم والبدء فى العمل.

وأضاف قائلا أن منسافيس قرية تابعة للوحدة المحلية بابيوها والتى يجرى فيها أيضا مشروعات إنشاء مجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية ومركز شباب أبيوها ومدرسة أبيوها للتعليم الأساسي وغيرها من المشروعات الخدمية ضمن حياة كريمة شكرا للرئيس على مبادرة حياة كريمة.

ومن ناحيته قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مبادرة حياة كريمة تشمل 5 مراكز بالمحافظة هى ديرمواس وملوى وأبوقرقاص ومغاغة والعدوة، وتضم 192 قرية و757 تابعا لتلك القرى، بتكلفة حوالى 30 مليار جنيه، كما تم اضافة مركزى بنى مزار وسمالوط بواقع، 102 قرية وذلك فى المرحلة الثانية من المبادرة.