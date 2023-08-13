اليوم السابع
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الأحد، 13 أغسطس 2023 05:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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مصرع 55 شخصا على الأقل جراء الفيضانات فى بنجلاديش

الأحد، 13 أغسطس 2023 04:34 م
مصرع 55 شخصا على الأقل جراء الفيضانات فى بنجلاديش فيضانات - صورة أرشيفية
وكالات

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لقي 55 شخصا مصرعهم على الأقل جراء أمطار غزيرة وانزلاقات للتربة تضرب مناطق في بنغلاديش منذ أسبوعين طالت آثارها أكثر من مليون شخص، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.

وحسب موقع روسيا اليوم، تسببت الفيضانات والانزلاقات الأرضية اعتبارا من الأول من أغسطس بمقتل 21 شخصا في كوكس بازار، و19 شخصا في شيتاجونج، و10 أشخاص في بانداربان وخمسة في رانجاماتي، وفق ما أعلن مسؤولون محليون في هذه المناطق الأربع الأكثر تضررا.

وأشار مسؤول هيئة الأرصاد الجوية البنجلاديشية عزيز الرحمن إلى أن هذه الأمطار هي "من الأكثر غزارة في الأعوام الأخيرة"، موضحا أن كمية المتساقطات في السابع من أغسطس فقط بلغت 312 مليمترا.

وأفاد مسؤولون أن هطول الأمطار الغزيرة استمر حتى 11 أغسطس، ما تسبب بفيضانات واسعة. وفاضت مياه الأنهر وغمرت مئات القرى.

وتشهد مناطق جنوب آسيا تساقط نحو 80 بالمئة من كمية المتساقطات السنوية خلال موسم الأمطار الموسمية، مع ما يرافق ذلك من وفيات بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية.

 


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بنجلاديش

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