اليوم السابع
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مصرع عامل صعقته الكهرباء أثناء عمله داخل مزرعة في الهرم

الأحد، 13 أغسطس 2023 01:24 م
مصرع عامل صعقته الكهرباء أثناء عمله داخل مزرعة في الهرم سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب عامل بصعق كهربائي أثناء أداء عمله داخل مزرعة ماشية في منطقة الهرم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص دتخل مزرعة ماشية في الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وكشفت التحريات أن الضحية خلال عمله في المزرعة، أصيب بصعق كهربائي، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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