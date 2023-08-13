مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات مختلفة في حوادث متفرقة بـ 3 مراكزبمحافظة كفرالشيخ، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام .

تلقى مدير أمن كفرالشيخ،اخطارا يفيد بوصول جثة ومصابين في حوادث متفرقة، لمستشفى كفر الشيخ العام. وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، والمصابون يتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى، وفاة، "ي.ع.ي"، 45 سنة، من قلين، إثر انقلاب دراجة نارية، وأصيب «ي.ي.أ»، 35 سنة، و«ع .ش.ا»، 43 سنة، «بجروح وكدمات» في مشاجرة بدسوق، وأصيب، «ي.م.ع»، 17 سنة، من سيدي سالم، «بجروح متفرقة»، في انقلاب دراجة نارية.