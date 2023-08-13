اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 11:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

الأحد، 13 أغسطس 2023 10:35 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. اعرف التفاصيل اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات مختلفة في حوادث متفرقة بـ 3 مراكزبمحافظة  كفرالشيخ، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام .
 
تلقى مدير أمن كفرالشيخ،اخطارا يفيد بوصول جثة ومصابين في حوادث متفرقة، لمستشفى كفر الشيخ العام. وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، والمصابون يتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.
 
بالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى، وفاة، "ي.ع.ي"، 45 سنة، من قلين، إثر انقلاب دراجة نارية، وأصيب «ي.ي.أ»، 35 سنة، و«ع .ش.ا»، 43 سنة، «بجروح وكدمات» في مشاجرة بدسوق، وأصيب، «ي.م.ع»، 17 سنة، من سيدي سالم، «بجروح متفرقة»، في انقلاب دراجة نارية.

كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

محافظة كفرالشيخ

اخبار الحوادث

مديرية أمن كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة