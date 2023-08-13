اليوم السابع
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مصرع شاب صدمه القطار أثناء عبوره السكة الحديد في العياط

الأحد، 13 أغسطس 2023 12:53 م
مصرع شاب صدمه القطار أثناء عبوره السكة الحديد في العياط قطار- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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فارق شابا الحياة، نتيجة اصطدام قطار به، أثناء عبوره السكة الحديد في العياط، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص في منطقة العياط، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شابا صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم التوصل لهوية الشاب، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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اصطدام قطار بشاب

العياط

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