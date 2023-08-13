مصرع سيدة صدمتها سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمتها سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط قائد السيارة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى ووفاة سيدة أعلى طريق السويس الصحراوى وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعي "منى.ر" 48 سنة، وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبور المجنى عليها الطريق صدمتها سيارة مما أسفر عن وفاتها.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.