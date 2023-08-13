اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 11:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

مصرع سيدة صدمتها سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى

الأحد، 13 أغسطس 2023 10:05 ص
مصرع سيدة صدمتها سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى حادث_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمتها سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط قائد السيارة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى ووفاة سيدة أعلى طريق السويس الصحراوى وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعي "منى.ر" 48 سنة، وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبور المجنى عليها الطريق صدمتها سيارة مما أسفر عن وفاتها.
 
ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

حادث مرورى

اخبار عاجلة

طريق السويس الصحراوى

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة